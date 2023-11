PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom przegrał z meczu przyjaźni z Legią Warszawa. Autorem jednej bramki Josue

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom - Legia Warszawa 0:1 (0:1)

Jeśli chodzi jednak o wydarzenia boiskowe, to pierwsza i jedyna bramka padła dla Legii. Do siatki trafił Josue z rzutu karnego w pierwszej odsłonie. Frank Castañeda faulował Pawła Wszołka we własnym polu karnym i arbiter pokazał na "wapno".

Kilkanaście minut później mogła paść bramka dla Radomiaka. Edi Semedo w świetnej sytuacji nie trafił do bramki, choć wydawało się, że to wybitna sytuacja i powinien być gol dla gospodarzy.

W drugiej części meczu już trafień nie oglądaliśmy, choć obie ekipy cały czas napierały. Legii zależało na drugiej bramce, z kolei Radomiak myślał o wyrównaniu, by chociaż punkt został w Radomiu.