Constantin Galca odejdzie z Radomiaka? Debiut nowego trenera w poniedziałek!

Wielkie zmiany w drużynie z Radomia. Jak informuje Szymon Janczyk z Weszło, Radomiak wkrótce rozstanie się z trenerem. Od dłuższego czasu relacje na linii szkoleniowiec - klub były napięte i odejście Rumuna było nieubłagane. Ostatecznie do rozstania ma dojść w najbliższych dniach.

Galca jest blisko porozumienia z klubem. Ma rozstać się za porozumieniem stron, bowiem poprzednio szkoleniowiec oczekiwał wypłaty całego kontraktu do końca sezonu, na co zwyczajnie Radomiak nie mógł sobie pozwolić. Ostatecznie strony doszły do porozumienia i wkrótce ma dojść do zmiany.

Damian Markowski

Kto miałby wejść w buty rumuńskiego trenera? Nowym trenerem Radomiaka ma zostać Marcin Kędziorek, obecny asystent trenera Lecha Poznań Johna van den Broma. - W kontrakcie Macieja Kędziorka z Lechem Poznań istnieje klauzula, która pozwoli mu odejść z tego klubu w grudniu. Oznacza to, że wraz z początkiem miesiąca mógłby zostać ogłoszony trenerem Radomiaka Radom - czytamy.