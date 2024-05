Polacy za granicą. Gol Świderskiego w Serie A, Szymański asystował w Turcji, Skorupski zagra w Lidze Mistrzów, a Bednarek w Premier League?

Polacy za granicą. Kto błysnął w weekend?

Nastrój nizinny towarzyszy po weekendzie również Nicoli Zalewskiemu. Wahadłowy znów nie podniósł się z ławki. Na dodatek jego Roma przegrała z Atalantą i prawdopodobnie nie zajmie miejsca gwarantującego Ligę Mistrzów. W elitarnych rozgrywkach zobaczymy sensacyjnie Bolonię z dwoma Polakami w kadrze - Łukaszem Skorupskim oraz Kacprem Urbańskim. W ogóle w europejskich pucharach może zabraknąć za to Napoli. Z powodu urazu łydki po raz trzeci z rzędu w kadrze meczowej nie znalazł się Piotr Zieliński.

Gdy Świderski błyszczał w Serie A, selekcjoner Michał Probierz zajmował miejsce na stadionie w Poznaniu, by obejrzeć hit PKO Ekstraklasy między Lechem a Legią Warszawa zakończony wynikiem 1:2, do którego dołożył się Bartosz Salamon. Bohater finałowego barażu z Walią trafił samobójczo. - Przepraszam wszystkich kibiców, jest mi wstyd - napisał później w mediach społecznościowych.

Wejście smoka w meczu Hellas Werona - Torino zaliczył Karol Świderski . Chwilę po wejściu na murawę snajper wykorzystał piłkę po przechwycie, dokładając nogę w polu karnym. To dopiero jego drugie trafienie w Italii, pierwsze od marca. Przerwał nim serię ośmiu spotkań. Jego i Pawła Dawidowicza zespół jeszcze nie jest pewny utrzymania.

Finisz sezonu to czas rozstrzygnięć. O powrót do Premier League dzielnie walczy w barażach Southampton. W pierwszym półfinale Jan Bednarek poprowadził defensywę do bezbramkowego remisu z West Bromem. Na zapleczu Bundesligi udało się utrzymać FC Kaiserslautern z Tymoteuszem Puchaczem. Jeszcze w maju nasz rodak spróbuje przerwać passę niepokonanego Bayeru Leverkusen (50 meczów bez porażki!) w finale Pucharu Niemiec.