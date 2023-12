PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa rocznie traci... miliony złotych. Co się dzieje z mistrzem Polski? Prezes zdradza szczegóły

Jednocześnie tłumaczył na łamach znanego portalu, że klasyczny dzień meczowy na stadionie przy Limanowskiego Rakowowi wychodzi przeważnie na zero. Praktycznie wcale klub z Częstochowy nie zarabia na rozgrywanych meczach.

- W Częstochowie dzień meczowy wychodzi na zero. Dochodzą do tego jeszcze straty wizerunkowe i koszty związane z logistyką. Każdy mecz w Sosnowcu wiąże się z dodatkowymi, znacznymi kosztami, których przy graniu w Częstochowie by nie było. Dochodzi do tego wydźwięk medialny: "co to za klub, co nie ma stadionu?" a to zawsze utrudnia rozmowy ze sponsorami i biznesem oczekującym produktu premium