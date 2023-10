PKO Ekstraklasa. Rekordowa seria zwycięstw Śląska Wrocław, Szmyt nie trafia rzutu karnego oraz Skrobacz uratowany w ostatniej akcji [RAPORT]

Drużyna Jacka Magiery przynajmniej do niedzielnego meczu Legii będzie piastować pozycję lidera najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Po zwycięstwie z Wartą Poznań w Grodzisku Wielkopolskim WKS może pochwalić się niesamowitą serią. Był to już siódmy z rzędu zwycięski bój w trwającym sezonie.

Autorem bramki na wagę trzech punktów był Burak Ince, który w 18. minucie uszczęśliwił sektor gości.

- Bardzo się z tego cieszymy, bo oczywiście nie każdy może tego dokonać. Myślę, że w tej szatni nie było zawodnika, który tego dokonał. Sam w swojej karierze nie miałem takiej mozliwości. Kiedyś jako zawodnik zdobywałem z Legią mistrzostwo Polski nie przegrywając od 30 meczów, ale to nie to samo, co seria samych zwycięstw. Doceniamy to co mamy, bo nie jest łatwo wygrać dwa mecze z rzędu w Ekstraklasie, a co dopiero siedem