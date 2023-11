PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław dalej zwycięski. ŁKS Łódź nareszcie zapunktował, a Piast Gliwice z kolejnym remisem [RAPORT]

PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław dalej liderem. Maszyna Jacka Magiery się nie zatrzymuje!

"Z piekła do nieba" ŁKS-u Łódź. Odrobili trzybramkową stratę!

Z kolei podopieczni Piotra Stokowca pokazali nie lada charakter i wolę walki w piętnastej kolejce. Beniaminek z Łodzi do tej pory nie zachwycał na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Tak samo rozpoczęło się spotkanie z Piastem - najgorzej jak się da dla "Rycerzy Wiosny". Trzy szybkie bramki gliwiczan wydawałoby się, że ustawiły mecz i bezradny ŁKS nie da rady już nic zrobić. To tylko było złudne wrażenie.

W drugiej odsłonie zdecydowanie lepiej wyglądali piłkarze ŁKS-u. Błyskawicznie trafił na 2:3 Kay Tejan , który zameldował się na placu wraz z rozpoczęciem drugiej połowy. Gol na 3:3 to zasługa Piotra Janczukowicza . Po tej bramce było jeszcze sporo czasu, by ŁKS wyszedł nawet na prowadzenie, ale ostatecznie mecz zakończył się remisem.

Wszystko zaczęło się sypać po fatalnym w skutkach faulu Alexandrosa Katranisa , który zaatakował we własnym polu karnym piłkarza gospodarzy. Ostatecznie obejrzał za swoje zachowanie czerwoną kartkę, a łodzianom przyznano "jedenastkę". Bramkę do szatni z jedenastu metrów zdobył nie kto inny jak - Dani Ramirez .

Szalony mecz w Lubinie. Niektórzy nie wytrzymali ciśnienia!

Dioudis powalił rywala na murawę, ta sytuacja była sprawdzana na monitorze VAR i arbiter Daniel Stefański pokazał golkiperowi słuszną czerwoną kartkę. "Kontynuacja" tych skandalicznych obrazków nastąpiła w tunelu. - Kiedy Dioudis schodził do szatni, to w tunelu doszło do kolejnych napięć między bramkarzem Zagłębia a zawodnikami Widzewa Łódź. Wyglądało na to, że Sokratis Dioudis leżał gdzieś w okolicach szatni - tłumaczył dziennikarz Canal+ Sport Remigiusz Kula.