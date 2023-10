PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław ucieka reszcie stawki. Mistrz Polski pokonany w Zabrzu. Lech Poznań pewnie ograł beniaminka [PODSUMOWANIE]

12. kolejka Ekstraklasy. Śląsk Wrocław nadal zachwyca

Zabrzanie przystąpili do meczu z Rakowem bez kontuzjowanego mistrza świata z 2014 roku Lukasa Podolskiego, a mimo tego już do przerwy prowadzili z faworytami 2:0. Obie bramki zdobył Japończyk Daisuke Yokota. W drugiej połowie Raków zdołał strzelić tylko jednego gola - w 82. minucie do siatki gospodarzy trafił Chorwat Ante Crnac. Goście uzyskali od tego momentu jeszcze większą przewagę, ale wynik już się nie zmienił.

To trzecia ligowa porażka Rakowa w sezonie. Drużyna, która w czwartek zagra w Sosnowcu ze Sportingiem Lizbona w Lidze Europy, zajmuje w tabeli ekstraklasy czwarte miejsce z 22 punktami (jeden mecz zaległy). Natomiast Górnik, po dopiero trzecim zwycięstwie w sezonie, awansował na 12. miejsce - 13 pkt.

W innym niedzielnym meczu Radomiak zremisował u siebie z Koroną Kielce 1:1, a losy spotkania rozstrzygnęły się między 63. i 71. minutą. Na bramkę Franka Castanedy dla gospodarzy odpowiedział krótko potem Ronaldo Deaconu.