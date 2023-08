PKO Ekstraklasa. Stal Mielec - Radomiak Radom ONLINE. Goście walczą o fotel lidera. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO Piotr Rzepecki

Adam Jastrzębowski

Stal Mielec - Radomiak Radom ONLINE. Pierwszym meczem 6. kolejki będzie starcie w Mielcu, gdzie do miejscowej Stali przyjedzie Radomiak. Ekipa gości jest na fali i będzie walczyła o trzecią wygraną z rzędu. Co to oznacza? Awans na fotel lidera Ekstraklasy! Gdzie oglądać mecz Stal - Radomiak na żywo w telewizji? Sprawdź, gdzie stream online. Pierwszy gwizdek o godz. 18:00. Zapraszamy do relacji LIVE w GOL24!