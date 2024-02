PKO Ekstraklasa. Trener Śląska Wrocław, Jacek Magiera: Możemy być jeszcze mocniejsi

- Gdybym był którymkolwiek z zawodników, którzy teraz stanowią wyjściową jedenastkę, zrobiłbym wszystko, aby to miejsce zachować. Powtarzam im, że taki sezon we Wrocławiu nie zdarza się co roku i jeżeli jest szansa, coś osiągnąć, to powinni tę okazję wykorzystać. Jeżeli jest możliwość wygrywania, to wygrywajmy, bądźmy pazerni na punkty. Pamiętajmy jednak, że to wszystko - dobrze przepracowany okres zimowy, wartościowe transfery i wiele innych rzeczy - trzeba przenieść na boisko. To ono nas zweryfikuje, a pierwszy test już w niedzielę - podsumował trener wrocławian.