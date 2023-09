PKO Ekstraklasa. W 10. kolejce najciekawiej w Białymstoku. W Krakowie grają beniaminkowie. Do mistrza Polski przejedzie Radomiak [ZAPOWIEDŹ]

Wkrótce interesująca kolejka ligowa

Ekipa trenera Kosty Runjaica potwierdziła nie tylko wysoką dyspozycję i miano drużyny wciąż niepokonanej w kraju w tym sezonie, ale też tworzącej emocjonujące widowiska oraz niezłomnej. Goście w Szczecinie od 45. minuty i czerwonej kartki dla Artura Jędrzejczyka grali w dziesiątkę, do tego trzykrotnie przegrywali, a jednak zabrali do stolicy komplet punktów.

Szacunek dla mojej drużyny. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny. To była kolejna magiczna noc i wielki spektakl. Była to świetna reklama piłki nożnej. Trzykrotnie pokazaliśmy, jak odwrócić losy meczu, zaprezentowaliśmy "team spirit"

Hit kolejki w Białymstoku

Białostoczanie we wtorek awansowali do 1/16 finału Pucharu Polski, rewanżując się Śląskowi za niedawną porażkę w lidze. Z Legią nie wiodło się im ostatnio najlepiej, a dwa mecze w ubiegłym sezonie zakończyły się wysokimi porażkami - 2:5 u siebie i 1:5 w Warszawie.

Wicelider z Wrocławia wybierze się do Grodziska Wlkp., by w konfrontacji z Wartą Poznań szukać siódmego ligowego zwycięstwa z rzędu, co w historii Śląska nigdy nie miało miejsca. Gościom nie będzie łatwo o kontynuowanie świetnej passy, bo na wygraną z tym rywalem czekają już ponad dwa lata, a w dwóch poprzednich sezonach Warta w roli gospodarza dwukrotnie wygrała.