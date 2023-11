PKO Ekstraklasa wróci do TVP? Wiemy, ile zapłaci publiczny nadawca za wykupienie sublicencji do transmitowania polskiej ligi

Ekstraklasa wróci do TVP. Media: Mówi się o 30 mln zł rocznie

Informację w sprawie wykupienia sublicencji do transmitowania rozgrywek Ekstraklasy podali dziennikarze Przeglądu Sportowego. Jak czytamy, polska liga ma wrócić do TVP na takich zasadach co poprzednio, a więc kibice będą mogli oglądać jeden mecz w kolejce.

Od początku obecnego sezonu wyłączne prawa do transmisji posiada telewizja Canal+, a umowa obowiązuje do sezonu 2026/2027. Stacja w tak zwanym międzyczasie miała się dogadać z publicznym nadawcą co do odsprzedania praw do jednego meczu, ale rozmowy z początku sezonu utknęły w martwym punkcie. Poszło o kwotę.

Jak nieoficjalnie wiadomo TVP ma zapłacić około 30 mln zł rocznie za możliwość transmisji jednego meczu w tygodniu. O szczegółach poinformował dziennikarz Sport.pl Kacper Sosnowski. Poprzednia oferta opiewała na ledwie 7-8 mln zł, co Canal+ przyjął z dużą irytacją.