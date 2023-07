Platforma Viaplay ma problemy! Wycofa się z Polski i wielu innych państw. Kiedy to nastąpi i gdzie kibice będą oglądać mecze piłkarskie?

Viaplay wycofuje się z Polski

Viaplay to platforma streamingowa bardzo podobna do popularnego Netflixa, która pozwalała użytkownikom na oglądanie filmów, ale także wydarzeń na żywo. Do Polski zawitała w 2021 roku. Początki skandynawskiej firmy były nieco nieśmiałe, gdyż ekspasję w świecie piłki nożnej zaczęto od Bundesligi. Wszystko zmieniło się, gdy Viaplay wykupiło także prawa do angielskiej Premier League, która jest najpopularniejszą ligą na świecie. Kibice bardzo długo byli sceptyczni, gdyż platforma nie oferowała wysokiej jakości obrazu i często podczas transmisji występowały błędy - np. opóźnienie dźwięku.

Teraz czytamy jednak, że Viaplay ma spore problemy i niedługo wycofa się z Polski. Firma chce skupić się na Skandynawii oraz Holandii. Platforma zrezygnuje też z Litwy, Łotwy, Estonii, Wielkiej Brytanii, USA i Kanady.