Podsumowanie weekendu w Ekstraklasie. Lech Poznań pokonany przez Widzew Łódź. Puszcza Niepołomice wygrała z Górnikiem

16. kolejka Ekstraklasy. Lech stracił dwie bramki w końcówce

Dwutygodniowa przerwa w rozgrywkach na mecze drużyn narodowych wyraźnie nie posłużyła zespołom walczącym o czołowe lokaty w Ekstraklasie, a postawa Lecha jest tego kolejnym przykładem. Poznaniacy w meczu dwóch uznanych ligowych firm z Widzewem mogli przegrywać już w siódmej minucie, lecz hiszpański napastnik gości Jordi Sanchez nie wykorzystał rzutu karnego - jego lekki strzał obronił Bartosz Mrozek. Co się jednak odwlecze... W 17. minucie bardzo precyzyjnym strzałem zza pola karnego popisał się rodak Sancheza - Fran Alvarez i Widzew objął prowadzenie.

Na wyrównanie kibice Lecha czekali aż do 88. minuty. Wówczas efektownym uderzeniem z dystansu pod poprzeczkę popisał się Szwed Jesper Karlstroem. Fani "Kolejorza" liczyli, że ich piłkarze pójdą za ciosem, ale dwa zadali... łodzianie, przypominając, że przed laty Widzew nieprzypadkowo był nazywany "klubem z charakterem". W doliczonym czasie gry bramki dla gości zdobyli młodzieżowiec Antoni Klimek - to jego pierwsze trafienie w Ekstraklasie - i Bartłomiej Pawłowski. Dzięki temu Widzew odniósł pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w sezonie i z 22 pkt awansował na ósme miejsce. Natomiast trzeci w tabeli Lech (29) dopasował się do innych faworytów, którzy w tej kolejce stracili punkty.