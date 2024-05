Wokół meczu Lechia - Arka. Na Derbach Trójmiasta padł rekord frekwencji, płonęły szaliki, a decyzje sędziego wzbudziły kontrowersje

Kibice Arki na Derbach Trójmiasta - liczba, oprawy

To były historyczne derby, bo pierwsze na nowym stadionie w Gdańsku z udziałem Arkowców. Owszem, wcześniej pojawili się już wielokrotnie kiedy grał zaprzyjaźniony Lech Poznań czy choćby Zagłębie Lubin, ale to przecież nie to samo. W niedzielę mogli wspierać swoją drużynę w 1,5 tys. grupie. Na sektor weszli całkiem sprawnie, na długo przed rozpoczęciem gry. Mieli na sobie jednakowe żółte bluzy. Na ogrodzeniu zawiesili kilkanaście flag - w tym "Sopot".

Czego zabrakło? Przygotowanych sektorówek. Ultrasi nie mogli wnieść na stadion wielkoformatowych opraw, o czym zostali uprzedzeni przez organizatora. W młynie Lechii zawisł natomiast transparent o rzekomym przechwyceniu rac. W każdym razie z sektora gości i tak zostało odpalonych mnóstwo środków pirotechnicznych - w tym właśnie race. Był to w zasadzie jedyny element opraw, nie licząc wielkich flag na kijach.