Pogoń Szczecin dała radę Cracovii i jest blisko podium PKO Ekstraklasy. Najlepsze wydarzyło się w pierwszym kwadransie meczu

Pogoń Szczecin - Cracovia wynik meczu 3:1

Cracovia próbowała odgryźć się w drugiej połowie. Często gościła w polu karnym, jednak to Pogoń ustaliła wynik. Po przełożeniu z jednej nogi na drugą ładnego gola strzelił Wahan Biczachczjan .

Pogoń zagrała trochę tak jakby zachować siły na środę. Prędko się "wyszumiała". Przed upływem minuty prowadzenie dał jej Fredrik Ulevstad. Potem udało się odzyskać to, co zostało utracone po główce Benjamina Kallmana. W 15 minucie po podaniu zewnętrzną częścią stopy przez Kamila Grosickiego samobója zaliczył bowiem Eneo Bitri.

W Gliwicach na mecz Piasta ze Śląskiem (wszystkie bramki padły po przerwie) można się było spóźnić i nic nie stracić. Natomiast w Szczecinie należało stawić się na stadionie punktualnie. To właśnie w pierwszym kwadransie ponad 19 tys. kibiców obejrzało większość goli.

Teraz Pogoń Szczecin zawalczy o finał na PGE Narodowym

Pogoń jest w tabeli czwarta i ma tylko punkt straty do trzeciego Rakowa Częstochowa. Nim za tydzień rozegra hitowy wyjazd z Lechem Poznań to w środę zawalczy u siebie o awans do finału Fortuna Pucharu Polski. Rywalem będzie liderująca w PKO Ekstraklasie Jagiellonia Białystok.