Pogoń Szczecin wysoko wygrała ze Sturmem Graz. Sześć bramek, trzy dublety. Austriacki rywal na kolanach

Pogoń Szczecin - Sturm Graz 6:1

Pogoń Szczecin przygotowuje się do nowej rundy w Ekstraklasie. "Portowcy" zajmują obecnie 6. miejsce w lidze, ale z pewnością będą chcieli powalczyć nawet o mistrzostwo. Pogoń w zimę rozegrała cztery sparingi - żadnego z nich nie przegrała.

W czwartek Pogoń pokonała Sturm Graz aż 6:1! Austriacka ekipa w obecnym sezonie brała udział w fazie grupowej Ligi Europy, gdzie dwa razy zagrała z Rakowem Częstochowa. Na wiosnę wystąpi w fazie play-off Ligi Konferencji. Dla "Portowców" bramki zdobyli Ulvestad, Koulouris oraz Zahovic. Każdy z nich zaliczył dublet.

Bramki: Ulvestad (23'), Koulouris (48'), Ulvestad (64'), Koulouris (68'), Zahovic (70'), Grgic (74'), Zahovic (84')

Pomimo wysokiej wygranej, możliwe, że to jeden z ostatnich meczów dla trenera Pogoni. Jens Gustafsson według szwedzkich mediów jest po wstępnych rozmowach w sprawie przejęcia reprezentacji. To jeden z faworytów do objęcia schedy po Janne Anderssonie, który nie wywalczył awansu na Euro 2024, odpadając z walki już w grupie.