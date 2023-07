Pogoń Szczecin zwyciężyła dzięki debiutantowi. Grek Efthymis Koulouris trafił Wartę Poznań na wagę trzech punktów

PKO Ekstraklasa. Warta Poznań - Pogoń Szczecin 0:1

- Chcemy mocno rozpocząć sezon - zapowiedział trener Pogoni Jens Gustafsson. W jedenastce na Wartę wystawił dwóch debiutantów: środkowego pomocnika Joao Gamboę i grającego na dziewiątce napastnika Efthymis Koulouris.

Mimo wielu osłabień Warta była dla Pogoni równorzędnym rywalem. Też w obu odsłonach stworzyła klarowne sytuacje. Przed przerwą z bliska chybił jednak Maciej Żurawski, a później pojedynek z Dante Stipicą przegrał Wiktor Pleśnierowicz.

Akcje Pogoni napędzał głównie Marcel Wędrychowski. To ten skrzydłowy w 36 minucie zaliczył asystę. Po miękkim dośrodkowaniu okazji nie przepuścił wspomniany Koulouris. Grek nie mógł się lepiej przywitać z naszą ligą.

Pogoń na wyjeździe wspierało sześciuset kibiców. Trzech z nich do Grodziska dojechało rowerami. W czwartek będzie o to trudniej, bo drużyna zagra w Belfaście z Linfield FC w pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Konferencji. W niedzielę do Szczecina na ligę przyjedzie natomiast Widzew Łódź.