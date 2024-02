Polacy za granicą. Krzysztof Piątek z kolejnym trafieniem w lidze tureckiej. Tym razem przeciwko Gaziantep

Krzysztof Piątek z kolejnym trafieniem

Gospodarze jednak parę minut byli blisko wyrównania. Wcześniej piłka zatrzepotała w siatce po strzale jednego z kolegów Piątka, ale prowadzący spotkanie arbiter dopatrzył się spalonego i gol ostatecznie nie został uznany. Potem Denis Dragus zdołał pokonać bramkarza broniącego dla drużyny reprezentanta Polski. Co ciekawe... w tym wypadku również VAR później anulował trafienie.

Dla 28-latka przyjście do ligi tureckiej jest wyjątkowo udane. We wcześniejszych kolejkach strzelał jak na zawołanie i to nie po jednym golu, ale po dwa czy nawet trzy. Wydaję się, że stary dobry napastnik, którego mogliśmy podziwiać na San Siro w barwach AC Milan w pamiętnym sezonie 2018/19 powrócił do masowego strzelania.