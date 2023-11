Polacy za granicą. Lewandowski przebudził się, Bułka z czystym kontem, gole Benedyczyka, Buksy i Piotrowskiego. Sporo kontuzji

Anglia: Kiwior wszedł na chwilę, Moder musi poczekać

W niedzielę smakiem musiał obejść się natomiast Jakub Moder . Niepowołany jeszcze do reprezentacji pomocnik miał wystąpić pierwszy raz w Premier League od feralnej kontuzji, czyli po prawie 600 dniach. Niestety, mecz z Sheffield wymsknął się Brighton spod kontroli po czerwonej kartce, toteż trener pozostawił Polaka na ławce. Na zapleczu za nadmiar żółtych kartek pauzował Jan Bednarek.

Na Wyspach zagrało dwóch spośród trzech powołanych do kadry zawodników. Jakub Kiwior z Arsealu wszedł tuż przed doliczonym czasem przeciw Burnley, natomiast Matty Cash zagrał od deski do deski dla Aston Villi. Tuż przed przerwą nasz wahadłowy zaliczył znakomity powrót, kiedy potencjalnie uchronił drużynę przed utratą wyrównującej bramki. Jako ostatni obrońca czystym wślizgiem wyłuskał wtedy piłkę spod rozpędzonego Williana. Sekundy później Polak był już pod szesnastką Fulham, gdy udało się podwyższyć prowadzenie. Niestety, potem okazało się, że dobry mecz Cash okupił odnowieniem kontuzji barku.

Francja: Bułka robi prawdziwą furorę

We Francji już siódmy raz z rzędu, a dziewiąty w ogóle czyste konto zachował Marcin Bułka. Polak bronił bez zarzutu przeciw Montpellier. Obronił mocny strzał w środek, przy innej próbie uratował go słupek. Jego Nicea przypłaciła jednak bezbramkowy remis utratą pozycji lidera na rzecz Paris Saint-Germain, które wygrało swój mecz po hat-tricku Kyliana Mbappe. To ten wspaniały zawodnik był ostatnim, który pokonał Bułkę - 15 września!