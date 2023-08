Polacy za granicą. Matty Cash z dubletem, Robert Lewandowski przełamał niemoc, kontuzja Wojciecha Szczęsnego [RAPORT]

Anglia. Matty Cash rzucił wszystkich na kolanach

Do jedenastki mistrza Anglii czyli Arsenalu wskoczył Jakub Kiwior . Przeciw Fulham został ustawiony na lewej stronie. W końcówce stanął przed szansą na zdobycie decydującej bramki. W ostatniej chwili został jednak zablokowany.

Dwanaście minut później Polak podwyższył po szybkiej wymianie podań. Asystował mu Moussa Diaby, który po zmianie stron ustalił wynik. Co ciekawe, na ławce Aston Villi zasiedli dwaj polscy bramkarze: Oliwier Zych i Filip Marschall, zmiennicy Szweda Roberta Olsena.

Hiszpania. Pierwszy gol Roberta Lewandowskiego

Zasada "do trzech razy sztuka" potwierdziła się w przypadku lidera FC Barcelony. Robert Lewandowski po słabych występach z Getafe i Cadizem (zaliczył asystę) przełamał niemoc strzelecką. Trafił pierwszy raz od 23 maja. Mecz z Villarrealem należał do szalonych. Drużyna broniąca tytułu prowadziła już 2:0 po kwadransie, po czym przed upływem godziny musiała gonić wynik. To właśnie bramka Lewandowskiego zaważyła o sukcesie.