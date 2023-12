Polacy za granicą. Robert Lewandowski z asystą przy decydującym trafieniu dla Barcelony. Marcin Bułka z czystym kontem [RAPORT]

Hiszpania. Robert Lewandowski znowu bez gola, ale za to z asystą. Barcelona rzutem na taśmę wygrała

Kapitan reprezentacji Polski w środowym meczu z ostatnią w tabeli Almerią miał można powiedzieć z pięć doskonałych okazji do zdobycia bramki. Jednak za każdym razem bramkarz - Luis Macimiano stawał na wysokości zadania. W 83. minucie nasz reprezentant na Półwyspie Iberyjskim dał o sobie znać. Przy decydującym trafieniu Sergiego Roberto popisał się piękną asystą. Długim prostopadłym podaniem otworzył Hiszpanowi drogę do bramki rywala. Ten już nie mógł tego zmarnować i zdobył swojego drugiego gola w tym meczu.

- Świetny występ, jak za najlepszych czasów Lewandowskiego. Ale nie, to nie był Polak. To kapitan Sergi Roberto, niespodziewany bohater

Barcelona w wymęczonym stylu wygrała 3:2 i święta spędzi na trzecim miejscu w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Lewandowski będzie miał świetną okazję do odpoczynku i zresetowania myśli. Wszak następny mecz ligowy "Duma Katalonii" rozegra 4 stycznia przeciwko Las Palmas.

Francja. "Polski mecz" na szczycie. Bułka lepszy od Frankowskiego

Przemysław Frankowski w ostatnim ligowym meczu we Francji nie zdołał pokonać świetnie dysponowanego między słupkami Nicei swojego rodaka - Marcina Bułki. Polski bramkarz wrócił na właściwe tory i zanotował kolejne już JEDENASTE czyste konto. Z kolei nasz wahadłowy najlepszą okazję do zdobycia trafienia miał w 65. minucie. "Franek" chciał uderzyć z rzutu wolnego ale ubiegł go... jego klubowy kolega David Costa. Ostatecznie po tej próbie futbolówka uderzyła w słupek, a potem odbiła się od ciała Bułki.