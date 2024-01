Polacy za granicą. Wspaniały weekend. Błysnęli Bułka, Cash, Lewandowski, Majecki i Szymański. Pechowcem Kiwior Jacek Czaplewski

Marcin Bułka dał popis w Pucharze Francji VALERY HACHE/AFP/East News

Polacy za granicą. Selekcjoner Michał Probierz wreszcie ma powody do radości. Wielu kandydatów do gry w barażach o Euro 2024 błysnęło w pierwszych meczach stycznia. Co szczególnie cieszy, po blisko dwóch latach od początku wystąpił Jakub Moder, zaś niemoc strzelecką przełamał Robert Lewandowski.