Polonia Warszawa - Wisła Kraków ONLINE. Hit 1. Ligi. To prawdziwy klasyk! Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Polonia Warszawa - Wisła Kraków ONLINE

Ponad dziesięć lat kibice musieli czekać na rywalizację "Czarnych Koszul" z drużyną "Białej Gwiazdy". Ostatnia ligowa konfrontacja miała miejsce 13 marca 2013 roku. W rundzie wiosennej sezonu 2012/13 lepsi okazali się goście z Krakowa. Wisła wygrała 2:1, choć to piłkarze Polonii otworzyli wynik.

Jakiej konfrontacji mogą spodziewać się kibice w tę niedzielę? Z pewnością zaciętej. Obie drużyny nie najlepiej rozpoczęły obecny sezon Fortuna 1. Ligi. Beniaminek z Warszawy poległ na własnym terenie z GKS-em Tychy 2:3. Wisła Kraków z kolei, która celuje w awans do Ekstraklasy zremisowała z Górnikiem Łęczna 2:2 na wyjeździe.

Rafał Smalec, trener Polonii Warszawa: (po porażce z GKS-em Tychy)

- Bardzo brutalnie przywitała nas 1. Liga. Źle nam jest z tym, że przegraliśmy ten mecz. Musimy mieć sami do siebie pretensje za ten mecz. Z całym szacunkiem do rywala, szkoda że przegraliśmy, bo stworzyliśmy wiele sytuacji. Wierzę w to mocno, że będziemy w stanie zdobywać punkty w kolejnych meczach.