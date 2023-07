Polsat i TVP Sport rywalizują o prawa do pokazywania meczów Pucharu Polski oraz 1. ligi. Co dalej z Ekstraklasą? Jakub Jabłoński

Michał Czajka

Przetarg na prawa telewizyjne do Pucharu Polski oraz 1. Ligi został otwarty przez PZPN jeszcze w czerwcu. Do walki o pokazywanie krajowego pucharu oraz zaplecza stanęły tylko dwie największe stacje - TVP Sport oraz Polsat, podaje Sport.pl. Co z prawami do pokazywania Ekstraklasy? Czy telewizja Canal+Sport może czuć się zagrożona?