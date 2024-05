Potencjalni rywale Legii Warszawa w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Wojskowi mają ułatwioną drogę

Legia Warszawa w kwalifikacjach Ligi Konferencji będzie rozstawiona

Legioniści dzięki dobrym występom w fazie grupowej kończącej się edycji Ligi Konferencji, w kwalifikacjach do następnych rozgrywek będą rozstawieni. To znacznie ułatwi jej drogę do fazy ligowej, gdyż w ostatniej rundzie kwalifikacyjnej rozstawione będą bardzo mocne drużyny. Jednak by myśleć o fazie play-off, najpierw ekipa ze stolicy Polski będzie musiała wyeliminować dwóch kolejnych rywali, bo Legia kwalifikacje rozpocznie od 2. rundy.

W gronie drużyn, na które warszawianie mogą trafić na tym etapie rozgrywek jest wiele anonimowych nazw. Legia z pewnością chciałaby uniknąć wyjazdu do Azerbejdżanu, a zespół w tego kraju są aż trzy. Najmniej wymagającymi przeciwnikami dla Legionistów wydają się być ekipy z San Marino, Gibraltaru lub Estonii, jednak w przeszłości polskie drużyny niejednokrotnie pokazywały, że nie można lekceważyć dużo niżej notowanych rywali.