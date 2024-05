Gil Dias i Qendrim Zyba odchodzą z Legii Warszawa. "Wojskowi" kompletnie nie trafili z tymi transferami

Legia Warszawa wietrzy szatnię

Gil Dias zagrał w Legii 24 mecze, w których zanotował jedną asystę. Wahadłowy w swoim CV ma takie kluby jak Monaco, Benfica czy Fiorentina, dlatego kibice oczekiwali naprawdę wiele. Florian Plettenberg, czyli jeden z najlepszych niemieckich dziennikarzy przed transferem pisał, że Legia zapewniła sobie klauzulę wykupu, która opiewa na około milion euro. Teraz już wiemy, że polski klub jej nie aktywuje. - Dobry deal Legii. Odpali, to zostanie, bo klauzula relatywnie niska. Nie odpali, to wróci do Stuttgartu. Ale mam wrażenie, że będzie atrakcją naszej ligi - napisał kilka miesięcy temu na portalu X Tomasz Urban.