Potencjalni rywale Śląska Wrocław w kwalifikacjach Ligi Konferencji. WKS zagra od 2. rundy

Śląsk Wrocław zagra od 2. rundy w kwalifikacjach Ligi Konferencji

Wrocławianie walkę o awans do Ligi Konferencji rozpoczną od 2. rundy kwalifikacji. Lista potencjalnych rywali wicemistrza Polski jest bardzo długa, a siła przeciwników jest bardzo zróżnicowana. WKS może trafić między innymi na turecki İstanbul Başakşehir, w którym na co dzień występuje Krzysztof Piątek, lub grecki AEK Ateny z Damianem Szymańskim w składzie. Te dwa zespoły wydają się być najmocniejsze na tym etapie rozgrywek.

Podopieczni Jacka Magiery swojego rywala poznają już 19 czerwca. Pierwszy mecz Śląsk zagra 25 lipca, natomiast rewanż tydzień później. By zakwalifikować się do fazy ligowej rozgrywek, WKS musi wyeliminować trzech rywali. Druga do jesiennej gry wrocławian w europejskich pucharach jest długa, ale wcale nie niemożliwa do przejścia.