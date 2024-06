Gdzie oglądać mecz Francja - Polska za granicą? Lista wszystkich kanałów. Biało-Czerwoni grają mecz o honor

Biało-Czerwoni po dwóch porażkach - z Holandią 1:2 i Austrią 1:3 odpadli z mistrzostw Europy. Do rozegrania pozostał im jeszcze mecz z Francją, zaplanowany na wtorek (godz. 18). Dla polskiej reprezentacji to spotkanie ma już wymiar wyłącznie prestiżowy, ale Łukasz Trałka w rozmowie z PAP uważa, że trener Probierz powinien wystawić najmocniejszy skład.

- To nie jest mecz towarzyski, nikomu niczego nie ujmując, z Litwą czy Łotwą, w którym możemy testować ustawienia i przyglądać się, który z chłopaków jest gotowy na reprezentację. To są mistrzostwa Europy, a my gramy z Francją. Oczekuję, że wyjedziemy w możliwie najmocniejszym składzie - powiedział Trałka.