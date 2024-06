Maignan po rzucie karnym Lewandowskiego: „Nowe zasady w 2026 roku: bramkarze w momencie uderzenia muszą być odwróceni tyłem do przeciwnika”

Miagnan obronił pierwszą słabą próbę z karnego Lewandowskiego

Pierwszy rzut karny cudacznie wykonany przez „Lewego” był słaby i francuski bramkarz Mike Maignan nie miał problemów z jego obroną, ale gdy piłkarze „Les Bleus” pospieszyli, by pogratulować golkiperowi jego interwencji, Lewandowski apelował do sędziego, że Maignan przed oddaniem strzału oderwał nogi od linii bramkowej.

EPA/PAP

Kontrola VAR potwierdziła, że ​​Maignan zbyt wcześnie opuścił linię bramkową, co być może nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, ile czasu zajęło Lewandowskiemu dotarcie do piłki, ale zwód w trakcie rozbiegu jest dozwolony, natomiast zwód podczas kopnięcia piłki już nie. W powtórzonej próbie „Lewy” ponownie cudacznie dwukrotnie zatrzymywał się przy podbiegnięciu do piłki, ale ostatecznie udało mu się umieścić futbolówkę w siatce i wyrównać stan meczu.