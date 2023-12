Premier League. Kluby przegłosowały kluczową zmianę na rynku transferowym. Skończą się wielomilionowe transfery

Premier League. Kluby przegłosowały jedną zmianę. Skończą się wielomilionowe transfery!

Dzięki takim prostym zmianom Premier League nareszcie dostosowała się do panujących aktualnie reguł UEFA. Do tej pory była to jedyna liga, która omijała pewne ograniczenia sprowadzając najlepszych piłkarzy jak się jej żywnie podobało.

Liga angielska. 15 klubów było za takim rozwiązaniem. Nawet... Chelsea Londyn

Na 15 klubów nowym przepisom przeciwstawiły się jedynie dwa. Trzy wstrzymały się od głosu. Co ciekawe w tym gronie nie było Chelsea. Londyńczycy, którzy ostatnio szaleli na rynku transferowym bez dwóch zdań opowiedzieli się za zmianą obowiązujących reguł. Przypomnijmy, że w styczniu tego roku do swojego zespołu sprowadzili Mychajło Mudryka za ok. 70 milionów euro (plus bonusy 30 mln).