Premier League. Liverpool rozpoczyna nowy rok od zwycięstwa z Newcastle United. Szalony mecz w wykonaniu "The Reds"

Premier League. Liverpool - Newcastle 4:2 (0:0)

Jak można podsumować pierwsze półgodziny gry w wykonaniu Liverpoolu? Nieskuteczność i jeszcze więcej nieskuteczności. W 22. minucie Mohamed Salah nie wykorzystał rzutu karnego i oddał na tyle przewidywalny i łatwy w obronie strzał, że golkiper "Srok" bez najmniejszego problemu wybronił tę próbę. Do dobitki dopadł jeszcze Trent Alexander-Arnold , lecz Anglik uderzył daleko w trybuny.

Początek spotkania przebiegała praktycznie pod dyktando podopiecznych Juergena Kloppa. "The Reds" dwukrotnie za sprawą Darwina Nuneza mieli doskonałe okazje do objęcia prowadzenia. Za pierwszym Urugwajczyk sam spróbował swojego szczęścia, ale ostatecznie z najbliższej odległości nie zdołał pokonać Martina Dubravki . Słowak uratował sytuację i na tablicy nadal był bezbramkowy rezultat.

Kapitalny start drugiej połowy. "The Reds" strzela, "Sroki" odpowiadają

Podopieczni Juergena Kloppa wyszli z kapitalnym kontratakiem. Luis Diaz przeniósł piłkę z lewej strony do Darwina Nuneza. Urugwajczyk tym razem nie pokusił się o strzał, a podanie na pustą bramkę do największej gwiazdy ekipy z Anfield - Mohameda Salaha . Egipcjaninowi nie zostało, więc nic innego jak tylko dopełnić formalności. Liverpool dwie minuty po wznowieniu gry po przerwie wyszedł na prowadzenie.

Parę minut później następną, świetną okazję miał Darwin Nunez. Tym razem nie był na spalony snajper "The Reds", lecz świetną interwencją popisał się niesamowity już w tym meczu Martin Dubravka. Trzeba przyznać, że sporo pracy miał golkiper "Srok".

Niewykorzystane sytuacje się mszczą, więc Newcastle bardzo szybko odpowiedziało. "Sroki" już w 54. minucie za sprawą swojego niezawodnego napastnika ze Szwecji wyrównały stan rywalizacji na Anfield. Anthony Gordon popisał się znakomity podaniem prostopadłym do Isaka, a ten z zimną krwią stanął przed Alissonem i go pokonał. Podopieczni Howe'a wrócili do gry.