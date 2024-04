Manchester City pierwszym finalistą Pucharu Anglii. "The Citizens" pokonali Chelsea

Mocny początek Manchesteru City. Kevin De Bruyne znowu w głównej roli

Po raz pierwszy gorąco w polu karnym Chelsea zrobiło się już w 2. minucie. Marc Cucurella niedokładnie wycofał piłkę do Thiago Silvy, a Brazylijczyk w ostatnim momencie wygarnął piłkę spod nóg napierającego Juliana Alvareza. Nieco ponad 10 minut później Kevin De Bruyne popisał się znakomitym prostopadłym podaniem do Phila Fodena, ten minął bramkarza londyńczyków, ale wygonił się do linii końcowej i nie zdołał oddać strzału, a w "szesnastkę" nie podążył żaden z jego partnerów.

W 20. minucie futbolówkę w polu karnym Chelsea dostał Julian Alvarez. Argentyńczyk ładnie zwiódł przeciwnika i oddał strzał w stronę bramki Djordje Petrovicia. Jednak na linii uderzenia stanął Kevin De Bruyne i zablokował piłkę. Na niedomiar złego dla "Citizens" belgijski piłkarz był na pozycji spalonej.