Prezentacja Goncalo Feio. Legia Warszawa postawiła jasny cel przed trenerem: miejsce na podium PKO Ekstraklasy

Skandal z udziałem Goncalo Feio, trenera Legii Warszawa

Feio do marca tego roku był szkoleniowcem Motoru Lublin, który wprowadził do pierwszej ligi. Teraz Portugalczyk, mogący pochwalić się ukończeniem kursu UEFA Pro, wraca do klubu, w którym zaczynał przygodę trenerską. Przy Łazienkowskiej spędził ponad pięć lat (2010-15), pracując najpierw w akademii, a później przy pierwszej drużynie jako analityk.

Feio pracował w Motorze jeszcze przez rok i 18 marca 2024 złożył dymisję. To się zbiegło w czasie ze słabymi wówczas wynikami Legii, która od 15 lutego do 10 marca nie wygrała żadnego z sześciu kolejnych meczów w ekstraklasie i europejskich pucharach (m.in. dwie porażki z Molde FK w Lidze Konferencji UEFA).

Goncalo Feio chce rozwijać siebie i Legię

Jak podkreśli, jest trenerem wymagającym. Chce się rozwijać, ale tego samego oczekuje od swoich współpracowników. "Najpierw wymagam od siebie, żeby potem wymagać od innych. Moja droga w Legii i od czasu odejścia z Warszawy do powrotu teraz była oparta na ciężkiej pracy nad sobą, żeby być codziennie lepszym . Jestem trenerem wymagającym, który chce wygrywać. Chcę być coraz lepszy i żeby wszyscy dookoła też byli lepsi. Wszyscy to wszyscy. Piłkarze, sztab, pracownicy klubu. I społeczność Legii, żeby się jeszcze bardziej rozwinęła. Wiem, że na stanowisku, które dzisiaj obejmuję, muszę być przykładem" - powiedział Feio.

Legia Warszawa a portugalscy trenerzy

" To są duże nazwiska w portugalskiej piłce, w przeciwieństwie do mnie . Co zrobić, żeby lepiej zapisać się w polskiej piłce? Myślę, że część rzeczy już zrobiłem. Na przykład nauka języka polskiego i nauka bogatej historii Polski jako kraju. Ciężko pracuję i zrobię wszystko, żeby być w polskiej piłce osobą, która jest wartością dodaną" - obiecał Feio.

Dlaczego z Legii odszedł Kosta Runjaić?

Dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński przyznał podczas konferencji, że zarząd klubu już wcześniej "był przygotowywany" przez niego do zmiany szkoleniowca. Jak dodał, dwa dni temu jego decyzja została ostatecznie zaakceptowana przez kierownictwo i od środy Feio jest oficjalnie nowym szkoleniowcem.

"Przygotowywałem zarząd do tego, że taka zmiana może nastąpić. To nie jest efekt impulsu, lecz wcześniejszych analiz. Na podstawie oceny ostatniego półrocza. Tego, co zaczęło się dziać od października, gdy wpadliśmy w dołek. W ciągu tych sześciu miesięcy nasze wyniki nie były zadowalające. Średnia punktowa Legii wyniosła w tym okresie 1,31. W 19 meczach zdobyliśmy 25 punktów. W europejskich pucharach to wyglądało lepiej, ale nadal to nie jest wystarczające, ponieważ wciąż nie potrafimy ustabilizować naszej gry" - wytłumaczył Zieliński.

Prezentacja Goncalo Feio w Legii Warszawa PAP/Piotr Nowak

"Generalnie bardzo szanuję trenera Runjaica. Zatrudnienie go było dobrym wyborem, wykonał w naszym klubie świetną robotę. Rozwijaliśmy się przez 15 miesięcy, rozwijał zawodników indywidualnie i całą drużynę. Ale tak jak wspomniałem, od jesieni nastąpiła stagnacja, a może nawet regres. Robiąc najpierw dwa kroki do przodu, zrobiliśmy w ostatnim półroczu krok wstecz. I stąd nasza decyzja o zmianie szkoleniowca. Jestem bardzo przekonany do tej decyzji" - dodał dyrektor. O rozstaniu z Runjaicem, po prawie dwóch latach pracy, Legia poinformowała we wtorek.