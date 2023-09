Problem z transmisją meczu Puszcza Niepołomice - Śląsk Wrocław w Canal+ Sport. Czarny ekran zamiast obrazu

Początek meczu Puszcza - Śląsk bez transmisji w Canal+ Sport

Niepokojące sygnały od widzów napłynęły już pół godziny przed meczem. Kibice zgłaszali, że zamiast przedmeczowe studia obserwują czarny ekran. Problem wystąpił nie tylko w telewizji, na wszystkich trzech kanałach, ale również w aplikacji mobilnej, z której korzystają użytkownicy smartfonów czy laptopów.

- Dostajemy od Was sporo wiadomości o problemach z transmisją #PUNŚLĄ. Zapewniamy, że ekipa Canal+ Sport pracuje nad problemem, a my jak zawsze szykujemy dla Was relację na naszym profilu twitterowym - napisał Śląsk Wrocław w mediach społecznościowych.

Dziewięć minut po rozpoczęciu gry o powodach napisał Canal+ Sport: - Szanowni Państwo, brak transmisji meczu Puszcza Niepołomice - Śląsk Wrocław spowodowany jest problemami technicznymi. Walczymy o jak najszybszy powrót emisji kanałów. Przepraszamy za utrudnienia - przeczytaliśmy w komunikacie.