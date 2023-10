Przemysław Frankowski o nowym selekcjonerze. "Wiele zawdzięczam trenerowi Probierzowi"

Frankowski pozytywnie nastawiony na ponowną współpracę z trenerem Probierzem

Przemysław Frankowski odniósł się przede wszystkim na początku konferencji prasowej do swojej wcześniejszej owocnej współpracy z nowym selekcjonerem Michałem Probierzem. Obaj panowie doskonale znają się z czasów Jagiellonii Białystok, kiedy 51-latek wprowadzał popularnego "Franka" do profesjonalnego grania w piłkę nożną. Aktualny piłkarz francuskiego RC Lens bardzo miło wspomina tamtą współprace oraz pozytywnie nastawia się do wspólnej pracy w drużynie narodowej.