Przesymulowaliśmy mecz Walia - Polska kilka razy. Biało-Czerwoni nie przegrali ze "Smokami". Najlepszym strzelcem Lewandowski

Reprezentacja Polski w przyszłym tygodniu (26 marca) zmierzy się z Walią w wielkim finale baraży Euro 2024. Stawką jest awans na wielki turniej, dlatego motywacja będzie ogromna. Oba zespoły są na podobnym poziomie, ale Michał Probierz twierdzi, że "Smoki" są wyraźnym faworytem spotkania

- Trzeba pochwalić piłkarzy. Ciągle namawiamy ich do strzałów z dystansu, żebyśmy nie ograniczali się tylko do dośrodkowań. Wiemy, jakie spotkanie czeka nas we wtorek. Musimy się odpowiednio do niego przygotować. W Walii czeka nas gorący pojedynek. Walia nie przegrała już kilku meczów i u siebie jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Podejdziemy do tego meczu jako zespół, który powoli się odbudowuje - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski po meczu z Estonią.