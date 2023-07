Przewidywany skład Rakowa Częstochowa na rewanż z Florą Tallin w eliminacjach Ligi Mistrzów. W ataku Zwoliński za Piaseckiego?

Mecz Flora - Raków. Przyda się świeża krew

Jedenastka na rewanż z Florą powinna przypominać bardziej tę z zeszłego wtorku niż soboty. Na zmiany i tak się jednak zanosi. Szansę od początku najpewniej dostanie John Yeboah , który tydzień temu w debiucie ożywił grę zespołu. To dzięki niemu udało się skruszyć obronę Estończyków; po jego akcji do siatki trafił Władysław Koczerhin.

Raków ma w nogach podróż i Superpuchar. Po konkursie rzutów karnych przegrał u siebie z Legią Warszawa (0:0, 5:6 k.). W porównaniu do pierwszego meczu z Florą trener Szwarga zastosował delikatną rotację. Zaczęli choćby Bogdan Racovitan, Gustav Berggren czy Deian Sorescu. Po drobnym urazie do składu wrócił natomiast Giannis Papanikolaou.

Blado wypadł także Bartosz Nowak i on także może znaleźć się poza jedenastką, zresztą jak na Legię. Możliwe, że obok Yeboaha zacznie Marcin Cebula albo przesunięty wyżej Władysław Koczerhin. Gdyby tak się stało to wówczas do składu wskoczyłby np. Ben Lederman (na pozycję sześć/osiem).

Przewidywany skład Rakowa Częstochowa: Vladan Kovacević - Stratos Svarnas, Zoran Arsenić, Milan Rundić - Fran Tudor, Władysław Koczerhin, Giannis Papanikolaou, Jean Carlos Silva - John Yeboah, Marcin Cebula (Ben Lederman?), Łukasz Zwoliński.