Przewidywany skład reprezentacji Polski na Estonię. Robert Lewandowski dostanie wsparcie drugiego napastnika. Ofensywny środek pola

- Do pierwszego meczu nie będzie możliwości wielkiego treningu. Większość zawodników dopiero w poniedziałek przyjechała i grała w niedzielę wieczorem. Teraz nie zmienimy wszystkiego, na przykład całego ustawienia. Chcemy doskonalić to, co mamy i poprawić, to co szwankowało. Najważniejsze, abyśmy byli skuteczni. W meczach eliminacyjnych z Mołdawią i Czechami właśnie tego zabrakło. Możemy nad tym w minimalnym stopniu popracować. Nie możemy zmieniać ustawienia zawodnikom - powiedział Michał Probierz na poniedziałkowej konferencji prasowej.