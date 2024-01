Puchar Króla. Robert Lewandowski znów zaczął na ławce. FC Barcelona straciła gola z trzecioligowym Unionistas Salamanca Jacek Czaplewski

Puchar Króla. Robert Lewandowski ponownie znalazł się na ławce rezerwowych. Decyzją Xaviego polski snajper zaczął jako zmiennik mecz FC Barcelony z trzecioligowym Unionistas Salamanca. Faworyt już od 1 minuty powinien był gonić wynik, jednak uderzający kopnął obok słupka z wymarzonej pozycji. Sensacyjny wynik stał się jednak faktem w 31 minucie, gdy gospodarze objęli prowadzenie. Dopiero tuż przed zejściem na przerwę odpowiedział Ferran Torres. Lewandowski z ławki podniósł się po godzinie. To jednak nie on doprowadził do odwrócenia wyniku.