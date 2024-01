Puchar Narodów Afryki. Algieria sensacyjnie pożegnała się z turniejem. Szalony mecz i awans Kamerunu

Puchar Narodów Afryki. Gambia - Kamerun 2:3 (Grupa C)

Niesamowity przebieg miało starcie Kamerunu z Gambią. "Nieposkromione Lwy" przed rywalizacją były na 3. miejscu w grupie i drżały o awans do fazy pucharowej. W rywalizacji w ostatnią w tabeli Gambią były zdecydowanym faworytem. Pierwsza połowa meczu była nerwowa, Kameruńczycy skupiali się na tym, żeby gola nie stracić i do przerwy mieliśmy bezbramkowy remis.

Jednak po zmianie stron sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Najpierw na prowadzenie wyszły "Nieposkromione Lwy". Jednak w 85. minucie to Gambia prowadziła 2:1 i to oznaczało, że Kameruńczycy są na ostatnim miejscu w tabeli z zaledwie jednym punktem. Niesamowita końcówka sprawiła, że udało im się wyciągnąć wynik na 3:2 i dzięki rezultatowi w drugim spotkaniu, awansowali z 2. miejsca do 1/8 finałów.