Puchar Narodów Afryki. Wybrzeże Kości Słoniowej zagrają w finale. Pokonali Demokratyczną Republikę Kongo

Puchar Narodów Afryki. Wybrzeże Kości Słoniowej w wielkim finale

Początek spotkania na stadionie narodowym w Abidżan był bardzo spokojny. Gospodarze nie forsowali tempa, głównie zwracali uwagę na to, by bramki nie stracić i niestety pierwsza część meczu nie przyniosła wielu emocji. Jedynie tuż przed przerwą Sebastien Haller mógł otworzyć wynik na korzyść "Słoni", ale snajper grający na co dzień w Borussi Dortmund - fatalnie spudłował.