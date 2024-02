Puchar Narodów Afryki. Nigeria lepsza od RPA w rzutach karnych. "Superorły" zagrają w wielkim finale

Puchar Narodów Afryki. Nigeria w kuriozalnych okolicznościach wypuściła prowadzenie

Po zmianie stron Nigeryjczycy zaatakowali odważniej. W 67. minucie Victor Osimhen ruszył z przebojową akcją, znakomicie zwiódł rywala, wpadł w pole karne "Bafana Bafana", gdzie został sfaulowany. Sędzia nie zawahał się o wskazał na "wapno". Rzut karny na bramkę zamienił William Troost-Ekong i wydawało się, że "Superorły" dowiozą to skromne prowadzenie do końca.

W pierwszym meczu półfinałowym zdecydowanym faworytem była Nigeria. "Superorły" na papierze były najlepsze ze wszystkich czterech drużyn, które zdołały dotrzeć do tego etapu turnieju. W pierwszej połowie meczu z Republiką Południowej Afryki niewiele się działo. Obie reprezentacje głównie stawiały na defensywę i nie zamierzały się otworzyć, co powodowało niezbyt interesujące widowisko.

Puchar Narodów Afryki. Kuriozalny rzut karny dla RPA. Arbiter cofnął bramkę Nigerii i wskazał na "wapno"

W 85. minucie Nigeria przeprowadziła kolejną znakomitą akcję, którą sfinalizował Victor Osimhem. Gwiazda swojej reprezentacji z bliskiej odległości wpakowała piłkę do bramki, jednak arbiter wstrzymał radość Nigeryjczyków i pobiegł do monitora VAR. Wszyscy w konsternacji czekali na to, co sprawdza sędzia. Ten w końcu wrócił na murawę i podyktował rzut karny dla Republiki Południowej Afryki. Okazało się, że w początkowej fazie akcji bramkowej "Superorłów", w ich polu karnym został sfaulowany jeden z rywali i właśnie do tego momentu wrócili arbitrzy.

Rzut karny dla RPA w półfinale Pucharu Narodów Afryki. Screen BeIN Sports 2

Teboho Mokoena wykorzystał "jedenastkę" i przywrócił swojej reprezentacji szanse na finał. W samej końcówce podstawowego czasu gry "Bafana Bafana" mogli nawet zdobyć zwycięską bramkę, ale Stanley Nwabili świetnie wybronił strzał rywala z rzutu wolnego. Do rozstrzygnięcia meczu potrzebna była zatem dogrywka.