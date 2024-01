Puchar Narodów Afryki. Szalony mecz Gambii z Kamerunem. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie

Puchar Narodów Afryki. Szalony mecz Gambii z Kamerunem

Reprezentacja Kamerunu przed ostatnim grupowym meczem była w bardzo trudnej sytuacji. Zajmowała przedostatnie miejsce w grupie i musiała wygrać z Gambią, żeby liczyć się w walce o awans do kolejnej rundy turnieju. We wcześniejszych dwóch meczach szczególnie zawodził bramkarz Andre Onana. Zawodnik Manchesteru United we wtorkowym, niezwykle ważnym spotkaniu usiadł na ławce rezerwowych. W równolegle toczącym się meczu liderujący w tabeli Senegal podejmował zajmującą 2. miejsce Gwineę.

Pierwsza część spotkania nie zapowiadała fajerwerków. Piłkarze nie mogli poradzić sobie z presją jaka na nich ciążyła i głównie zwracali uwagę na to by nie stracić bramki. Jednak po zmianie stron byliśmy świadkami niesamowitej huśtawki nastrojów. W 56. minucie wynik na korzyść Kamerunu otworzył Karl Toko Ekambi pięknym strzałem głową. W równoległym spotkaniu Senegal objął prowadzenie z Gwineą, co jednak wciąż dawało "Nieposkromionym Lwom" tylko 3. miejsce w grupie.