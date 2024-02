Puchar Narodów Afryki. Podsumowanie ćwierćfinałów i zapowiedź półfinałów. Kto zagra w wielkim finale afrykańskiego turnieju?

Puchar Narodów Afryki. Wybrzeże Kości Słoniowej znowu do zrobiło. Znamy półfinalistów turnieju

Najbardziej ekscytował pojedynek gospodarza turnieju z Mali . Mecz wyraźnie nie układał się dla Wybrzeża Kości Słoniowej . W pierwszej połowie arbiter podyktował rzut karny dla "Orłów", a powinien dwa. Dodatkowo od końcówki pierwszej połowy "Słonie" grały w dziesiątkę. Gdy w 71. minucie Malijczycy objęli prowadzenie, wydawało się, że to koniec turnieju dla gospodarzy. Jednak oni znowu to zrobili. Najpierw wyrównali w doliczonym czasie gry, a w niemal ostatniej akcji dogrywki - Oumar Diakité strzelił zwycięskiego gola.

Mecz Demokratycznej Republiki Kongo z Gwineą był starciem najmniej wyrównanym ze wszystkich ćwierćfinałów. Co prawda ta druga drużyna pierwsza objęła prowadzenie, ale "Lamparty" podkręciły tempo i zasłużenie, z łatwością wygrały batalię o półfinał, w którym jednak nie będą faworytami.

Do półfinału po wyraźnej przewadze na boisku, ale z tylko jedną zdobytą bramką awansowała Nigeria. "Superorły" wysłały do domu Angolę. W tej chwili wydaje się, że Nigeryjczycy są głównym faworytem do złotego medalu. Prezentują najbardziej równą formę od początku turnieju, a zespół wygląda na bardzo zgrany i pewny celu, jaki chce osiągnąć.

Natomiast najbardziej zaskakujący na etapie półfinału jest udział Republiki Południowej Afryki. "Bafana Bafana" nie byli faworytami nawet do wyjścia w grupie, a tymczasem w 1/8 finałów wyeliminowali półfinalistów ostatniego Mundialu, a w ćwierćfinale po rzutach karnych pokonali Republikę Zielonego Przylądka. Dla zespołu z południowej części Afryki to pierwszy występ na tym etapie od ponad 20 lat.