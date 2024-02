Puchar Niemiec. Ćwierćfinał odwołany z powodu intensywnych opadów deszczu

Trzecioligowy Saarbrucken jest rewelacją tego sezonu Pucharu Niemiec. Trzecioligowiec w poprzednich rundach wyeliminował Bayern Monachium, Eintracht Frankfurt i drugoligowe Karlsruher. W meczu ćwierćfinałowym trafił na Borussie Monchengladbach, która drżała przed rywalizacją z dużo niżej notowanym przeciwnikiem.

Mecz 1/4 finałów miał odbyć się w środkowy wieczór na mogącym pomieścić ponad 16 tysięcy fanów Ludwigspark Stadion. Jednak kibice zgromadzeni na obiekcie meczu nie zobaczyli. Za to oglądali próby doprowadzenia murawy do stanu, który pozwalałby grać w piłkę. Z powodu intensywnych opadów deszczu, boisko było zalane wodą i nie było możliwości rozgrywania spotkania. Próby nie przyniosły zamierzonego efektu i arbiter wraz z oboma klubami doszli do porozumienia, żeby spotkanie przełożyć na inny termin.

Odwołany mecz ćwierćfinałowy Pucharu Niemiec. PAP/EPA

W półfinałach znalazły się już 1.FC Kaiseslautern, Fortuna Dusseldorf oraz Bayer Leverkusen. Wciąż pozostają szansę, że w prestiżowych rozgrywkach zostanie tylko jedna drużyna z najwyższej klasy rozgrywkowej. Ale do rozstrzygnięcia ostatniego meczu ćwierćfinałowego będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Na razie nie jest znany nowy termin rozegrania tego spotkania.