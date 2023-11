Puchar Polski. Dariusz Banasik po meczu GKS Tychy - Legia Warszawa: Ten mecz nam nie wyszedł

- mówił po spotkaniu trener GKS Tychy Dariusz Banasik.

Przyznał, że niektórzy z jego młodych zawodników nie udźwignęli rangi starcia.

Nasz skład był za młody i za ofensywny, ale zaryzykowaliśmy. To doświadczenie będzie procentowało w przyszłości. Legia chciała się odbudować, potraktowała mecz priorytetowo. Kibiców przepraszam. Było święto w Tychach, a my nie dopisaliśmy dziś trochę sportowo, nie poderwaliśmy publiczności. Za słabo zagraliśmy w obronie. W szatni nie podniosłem głosu, to dla nas nauka. Pewnych rzeczy nie mogliśmy przeskoczyć