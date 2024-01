Puchar Włoch. Nicola Zalewski w ogniu krytyki po derbach Rzymu. Media: Reprezentant Polski miał być zrugany przez... swojego trenera Jakub Jabłoński

Reprezentant Polski w ogniu krytyki. Media: Jose Mourinho nie szczędził słów Gregorio Borgia/Associated Press/East News

Puchar Włoch. Nicola Zalewski, reprezentant Polski występujący we włoskiej AS Romie w środowym starciu przeciwko Lazio w ćwierćfinale Pucharu Włoch wystąpił od pierwszej minuty i... nie będzie miło wspominał derbowego spotkania na Stadio Olimpico. Polak miał być wielokrotnie rugany za złe zagrania przez swojego trenera. - Mourinho karcił go przez całą połowę - napisało włoskie "Tuttomercatoweb".