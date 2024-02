Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin ONLINE. "Miedziowi" przyjeżdżają do najlepszego beniaminka. Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin ONLINE

W poprzedniej kolejce "Żubry" wybrały się do stolicy Polski, aby rywalizować z drużyną niemieckiego szkoleniowca Kosty Runjaicia. No i po raz kolejny w tym sezonie sprawiły mu nie lada problem. Pod koniec pierwszej połowy objęły prowadzenie za sprawą Michała Koja i sensacja była na wyciągniecie ręki. Ostatecznie wyrównał Maciej Rosołek i musieli zadowolić się remisem wywalczonym na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej.

Puszcza Niepołomice jako jeden z najlepszych beniaminków ma największe szanse na utrzymanie. Podopieczni Tomasza Tułacza wyprzedzają w tabeli dwóch pozostałych - Ruch Chorzów oraz ŁKS Łódź. Dystansują wspomniane ekipy sześcioma punktami. Do opuszczenia miejsca zagrożonego spadkiem na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej potrzeba im zaledwie punktu (przy założeniu, że Korona Kielce nie wygra, ani nie zremisują z Legią Warszawa).

Z kolei jeśli chodzi o Zagłębie Lubin to "Miedziowi" podobnie do Puszczy są po porażce oraz remisie w rundzie wiosennej. Beniaminek na inaugurację przegrał ze Stalą Mielec (1:2), a podopieczni Waldemara Fornalika ulegli Lechowi Poznań (0:2). W zeszłej kolejce drużyna z województwa dolnośląskiego zremisowała u siebie z Cracovią (1:1) mimo objęcia prowadzenia przed przerwą.

Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice: - To bardzo ważne spotkanie, ale obiektywnie trzeba powiedzieć, że teraz każde kolejne będzie szalenie istotne ze względu na to, gdzie jesteśmy. Waga jest jednoznaczna, przy czym przygotowujemy się w normalny sposób i podchodzimy spokojnie do meczu (WP Sportowe Fakty).

Waldemar Fornalik, trener Zagłębia Lubin: - Najkrócej można powiedzieć, że tak jak w meczu domowym rundy jesiennej. Skutecznie w ofensywie i nie dać się zaskoczyć z tyłu. Natomiast nie chciałbym zdradzać planów szczegółowych, ale przygotowujemy się na trudne spotkanie jak każde w Ekstraklasie (Transfery.info).