PZPN umorzył postępowanie dotyczące meczów drugoligowego Hutnika Kraków. "Nie odnotowano żadnych podejrzanych zakładów bukmacherskich"

PZPN wydał oficjalny komunikat ws. Hutnika

O zamieszaniu wokół Hutnika zrobiło się głośno na początku listopada. Chodziło o dwa mecze z rzędu w 2. lidze (trzeci poziom rozgrywek), z rezerwami Lecha Poznań i Kotwicą Kołobrzeg, w których krakowski zespół prowadził po godzinie gry 3:0, ale oba... przegrał. Pierwszy z nich 3:4, a drugi 3:5.

Działacze Hutnika zawiesili wówczas w prawach zawodnika pierwszego zespołu dwóch piłkarzy - Dawida Kubowicza i Kamila Wengera. Z drugim z nich, jak dodano w komunikacie z 7 listopada, kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron.

Jednocześnie zwrócono się do Adama Gilarskiego z prośbą o weryfikację pod kątem ewentualnego match-fixingu (czyli ustawiania przebiegu i wyniku meczów, np. będących przedmiotem zakładów bukmacherskich). W kolejnym oświadczeniu tego dnia władze klubu zaznaczyły jednak, iż nie podejrzewają piłkarzy i nie posiadają żadnych dowodów na to, że doszło do ustawiania wyników. We wtorek PZPN opublikował komunikat, odnoszący się do całej sprawy.