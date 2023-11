Radomiak Radom - Legia Warszawa stream live i transmisja na żywo. Gdzie oglądać? [5.11.2023]

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom - Legia Warszawa: gdzie oglądać?

"Wojskowi" przyjeżdzają do Radomia po fatalnej serii czterech porażek z rzędu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Podopieczni Kosty Runjaicia ostatni raz wygrali w PKO Ekstraklasie przeciwko Pogoni Szczecin (4:3) jeszcze we wrześniu. W poprzedniej serii gier czara goryczy się przelała wśród kibiców stołecznego klubu, którzy pokazali co myślą o swoich piłkarzach. Przy Łazienkowskiej "Legioniści" ulegli Stali Mielec 1:3. Po meczu jedynym którego fani oszczędzili był właśnie trener Runjaić, który w Warszawie ma ogromne wsparcie.

Można powiedzieć, że po części "Wojskowi" zrehabilitowali się swoim kibicom czwartkowym zwycięstwem w Pucharze Polski przeciwko GKS-owi Tychy (3:0) i gładkim przejściem do następnej rundy krajowego pucharu.